The Voice 2021 - Aimée chante "Before you go" de Lewis Capaldi

Aimée interprète ce soir, sur la scène de The Voice, un titre de Lewis Capaldi : « Before you go ». Notre talent est une créative. Depuis toute petite, elle dessine et elle chante. C’est seulement il y a 2 ans en participant à un concours, que la jeune lycéenne prend conscience qu’elle veut être sur scène et en faire son métier. Pour elle, la musique est un lien avec le public car elle permet de transmettre des émotions. Ce soir, Aimée veut montrer sa sensibilité et veut apprendre grâce à The Voice. Extrait de "The Voice", du samedi 13 mars 2021 - The Voice, tous les samedis à 21h05 sur TF1. Retrouvez tous les replays, les extraits et les bonus sur MYTF1