The Voice 2021 - Alexis Roussiaux chante "Goodbye Marylou" de Michel Polnareff

Alexis Roussiaux chante ce soir, sur le plateau de The Voice, « Goodbye Marylou » de Michel Polnareff. Alexis Roussiaux chante depuis son plus jeune âge mais c’est d’abord sur le handball qu’il se concentre. Il le pratique à haut niveau pendant 13 ans. Aujourd’hui le jeune homme a décidé de se consacrer à la musique. Grâce au sport, Alexis aborde la musique comme une compétition. Il applique la même rigueur dans la musique que dans le sport : il travaille sa voix, le piano, la guitare tous les jours. Extrait de "The Voice", tous les samedis à 21h05 sur TF1. Retrouvez tous les replays, les extraits et les bonus sur MYTF1