The Voice 2021 - Alyah chante "Unintended" de Muse

Alyah tente sa chance ce soir sur la scène de The Voice avec un titre de Muse : « Unintended ». A l’âge de 6 ans, Alyah va voir « Carmen » à l’Opéra avec sa maman et a un déclic : elle veut devenir chanteuse. Soutenue par ses parents, la jeune fille commence à faire de nombreux concerts. En parallèle, elle découvre l’athlétisme, grâce à son papa, ancien footballeur professionnel, Alyah combine aujourd'hui parfaitement ses 2 passions. Pour elle, il y a un point commun entre le sport et la musique : le stress d’arriver à son but. Pour cette jeune lycéenne, The Voice est un énorme challenge. Les auditions à l’Aveugle représentent un cap : « ça y est j’y suis ». Réussira-t-elle son pari ? - Extrait des auditions à l'aveugle de "The Voice" du 27 février 2021 - The Voice 2021, tous les samedis à partir de 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus sur MYTF1.