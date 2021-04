The Voice 2021 - Alyah VS Charlotte Elizabeth chantent « Evidemment » de France Gall

Alyah a 17 ans et pourtant un talent de dingue. Lors des auditions à l’aveugle, sa reprise du groupe Muse : « Unintented » avait fait se retourner trois fauteuils. Charlotte Elizabeth possède, quant à elle, une voix fébrile qui avait déjà fait mouche lors de sa reprise de M : « La bonne étoile ». Ensemble, pour l’avant-dernière battle de la saison, elles vont devoir s’affronter sur un titre de France Gall : « Evidemment ». Un titre tout en fragilité mais qui demande une maîtrise parfaite de sa voix. The Voice, les Battles, tous les samedis à 21h05. Revoir tous les replay, extraits et bonus sur MYTF1.