The Voice 2021 – Amel Bent se prend un gros vent de la part d'un talent

"Oh, le vent ! ". Amel Bent n'en revient toujours pas. Jean José n'a pas attendu ses remarques et ou conseils et a quitté le plateau. - Extrait des auditions à l'aveugle de "The Voice" du 27 février 2021 - The Voice 2021, tous les samedis à partir de 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus sur MYTF1.