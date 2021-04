The Voice 2021 – Amel Bent, son discours juste et émouvant sur les femmes, Big Up Amel !

Il y a des messages qui touchent plus que d'autres et celui-ci fera, sans aucun doute, partie des messages les plus forts de cette saison. La place de la femme dans le monde de la musique est ingrate. On lui préférera souvent, une plus jeune, une plus "fraiche". Anik a 48 ans, et comme le dit si bien Amel, on ne lui a pas tendu la main, ni à 20, 25, 30, 35, 40, 45 ans. Et pourtant, notre diva québécoise a encore envie d'y croire et de se battre alors que de guerre lasse, beaucoup auraient baissé les bras. C'est pour cette raison qu'Amel va choisir Anik pour poursuivre l'aventure. Pour que des femmes de 50 ans puissent poursuivre leur rêve. Extrait de The Voice, les KO, tous les samedis à 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.