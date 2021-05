The Voice 2021 – Amir et Indila chantent "Carrousel" (Finale)

Amir vient ce soir présenter son dernier titre en duo avec Indila : "Carrousel". Celui qui connait bien "The Voice" pour avoir été finaliste dans l'équipe de Jenifer face à Kendji a fait un sacré bout de chemin et prouve qu'il n'est pas toujours nécessaire de gagner pour trouver la voie. Extrait de The Voice, la finale, samedi 15 mai 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.