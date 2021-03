The Voice 2021 - Anaïd. B chante "Je suis une tombe" de Vincent Baguian

Anaïd. B interprète ce soir, sur la scène de The Voice, un titre de Jacques Vincent Baguian : « Je suis une tombe ». Notre talent est française, d’origine arménienne. Issue d’une famille de musiciens, elle a toujours baigné dans cet univers, et notamment dans la musique arménienne traditionnelle. Sur la scène de The Voice, Anaïd est accompagnée de son frère aux percussions et de son papa, au duduk. Elle interprète une chanson inspirée d’un chant traditionnel arménien pour rendre hommage à son peuple d’origine et faire connaître cette musique. Extrait de "The Voice", du samedi 13 mars 2021 - The Voice, tous les samedis à 21h05 sur TF1. Retrouvez tous les replays, les extraits et les bonus sur MYTF1