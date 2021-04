The Voice 2021 – Anaïd. B chante "Paris" de Souad Massi et Marc Lavoine (KO)

Sauvée in extremis par Marc Lavoine lors de sa battle face à Youssef Zaki, Anaïd. B souhaite lui rendre hommage en interprétant un de ses titres : « Paris ». Un duo que Marc Lavoine interprète avec Souad Massi. Extrait de The Voice, les KO, tous les samedis à 21h05.