The Voice 2021 – Angelo chante "Bad boy" de Yseult (KO)

Angelo vient d’une famille sicilienne où l’on chante nuit et jour. Sa performance, ce soir, en piano voix, va mettre en valeur son timbre de voix touchant et délicat. Ce soir, Angelo va interpréter un titre de Yseult : Bad Boy ». La mise à nu d’un homme pudique. Extrait de The Voice, les KO, tous les samedis à 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.