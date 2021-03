The Voice 2021 - Angelo chante "Les Paradis perdus" de Christophe

Angelo tente sa chance ce soir sur la scène de The Voice avec un titre de Christophe : « Les paradis perdus ». Angelo a grandi dans une famille de musiciens et de chanteurs. Après le décès de son papa, le jeune homme chante en solo pour la 1ère fois devant sa famille. Très émue, sa maman lui dit qu’il faut qu’il fasse quelque chose de cette voix. Aujourd’hui, Angelo est professeur d’italien, il adore son métier mais sa passion pour la musique l’anime depuis déjà très longtemps alors ce soir, il se lance sur la scène de The Voice. Le jeune homme n’a rien dit à sa famille de son audition car il veut leur faire la surprise, il veut faire ce cadeau à sa maman qui lui a toujours dit qu’on peut arriver à tout tant qu’on y croit. Réussira-t-il son pari ? - Extrait des auditions à l'aveugle de "The Voice" du 27 février 2021 - The Voice 2021, tous les samedis à partir de 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus sur MYTF1.