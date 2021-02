The Voice 2021 - Anik chante "All by myself" de Céline Dion

Ce soir, sur la scène de The Voice, Anik a décidé de frapper un grand coup en interprétant un titre de Céline Dion : « All by myself ». Dans la vie, Anik est chanteuse et professeure de chant : « les 2 plus beaux métiers du monde » au Québec. Elle chante dans des événements corporatifs et en tant que choriste pour d’autres artistes mais depuis son plus jeune âge, elle rêve de faire une carrière solo, avoir ses propres textes et être sur le devant de la scène. Extrait des auditions à l'aveugle de "The Voice" du 20 février 2021 - The Voice 2021, tous les samedis à partir de 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus sur MYTF1.