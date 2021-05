The Voice 2021 – Anik chante "River Deep Mountain High" de Tina Turner (Cross Battles)

A 48 ans, Anik est toujours animée du même objectif : celui de percer dans la musique et être sur le devant de la scène. C’est une motivation sans faille et un talent renversant qui a poussé Anik jusqu’à l’étape des Cross Battles. Sur la scène de The Voice, Anik interprète « River Deep Mountain High » de Tina Turner et compte bien tout donner. Cette opportunité est la chance d’une vie… Extrait de The Voice, les Cross Battles, tous les samedis à 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.