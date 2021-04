The Voice 2021 – Anik chante "Tout" de Lara Fabian (KO)

Amel est fan d’Anik. Quand elle la voit, notre coach a l’impression d’être face à Céline Dion. Et notre talent le lui rend bien. Sauvée par Amel lors des Battles, Anik lui confie qu’elle attendait ce coup de pouce de la vie depuis des lustres, des décennies… Trop longtemps. Et pour conquérir encore plus le cœur de sa coach, Anik a décidé d’interpréter un titre de Lara Fabian : « Tout ». Extrait de The Voice, les KO, tous les samedis à 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.