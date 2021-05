The Voice 2021 – Arthur chante "Le chanteur" de Daniel Balavoine (Demi-finale)

Arthur possède une voix puissante et une présence scénique incroyable. A chacune de ses prestations, il a impressionné les coachs. Pour sa demi-finale, il a décidé d'interpréter un titre de Daniel Balavoine : « Le chanteur ». Une prière pour celui qui ne vit que pour la musique ? Extrait de The Voice, la demi-finale, tous les samedis à 21h05.