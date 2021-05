The Voice 2021 – Arthur chante "Prendre racine" de Calogero (Cross Battles)

Arthur a le rock chevillé au corps et a prouvé sa capacité à enflammer la scène de The Voice. Osant même l’exercice du rap lors des K.O., il revient à ses premiers amours lors des Cross Battles. Ce soir Arthur interprète « Prendre racine » de Calogero et compte bien démontrer toute l’étendue de sa puissance vocale. Extrait de The Voice, les Cross Battles, tous les samedis à 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.