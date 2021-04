The Voice 2021 – Arthur VS Anik chantent « Under Pressure » de Queen et David Bowie

Première battle de la soirée. Une battle dans l’équipe de Marc Lavoine. Une battle de titans avec d’un côté la diva québécoise Anik et de l’autre ce fan de rock des années 90 Arthur. Anik avait fait sensation lors des auditions à l’aveugle en reprenant un titre d’une autre diva québécoise : Céline Dion « ; « All by myself ». Arthur, quant à lui, avait mis trois coachs d’accord avec Sa reprise électrisante de « Sex on fire » du groupe Kings of Leon. Ce soir, ils interprètent un duo d’anthologie, celui de Queen et David Bowie : « Under pressure ». Qui réussira à tirer son épingle du jeu ? The Voice, les Battles, tous les samedis à 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus sur MYTF1.