The Voice 2021, le Prime - Auditions à l'aveugle (Emission 2)

Cette saison 2021 de THE VOICE, unique en son genre, est placée sous le signe de l’authenticité, de l’engagement, du partage et de la transmission. Avec une toute nouvelle équipe de coachs, des talents engagés et heureux de remonter sur scène, des règles inédites, des invités prestigieux et une toute nouvelle étape : c’est une saison incroyable qui vous attend ! En cette période si particulière, THE VOICE est, plus que jamais, la scène de France où des artistes peuvent s’exprimer, partager des émotions et surtout chanter. UN QUATUOR DE COACHS INÉDIT !Florent Pagny, Vianney, Amel Bent et Marc Lavoine, une équipe de coachs inédite et complémentaire qui conjugue expérience, fraîcheur, sincérité et sensibilité.Véritable emblème du programme depuis sa création, Florent Pagny, l’homme aux sept saisons et aux deux trophées, retrouve son fauteuil rouge après deux ans de pause. C’est le retour de l’une des plus grandes voix françaises, expert de la technique vocale et fin stratège dans cette compétition qu’est THE VOICE.A ses côtés, l’un des auteurs-compositeurs-interprètes les plus talentueux de la nouvelle génération : Vianney. Un «homme-orchestre», au parcours autodidacte et atypique. Un phénomène de 29 ans qui s’est imposé dans la chanson française il y a 7 ans seulement et qui, depuis, enchaîne les succès avec singularité et naturel. Ce même Vianney qui, en 2014, faisait ses débuts sur scène en assurant les premières parties d’un certain... Florent Pagny. L’histoire est belle et ne fait que commencer puisque, 7 ans plus tard, les deux chanteurs se retrouvent ensemble dans les fauteuils rouges sur le plateau de THE VOICE, prêts à écrire une nouvelle page de leur histoire commune.A leurs côtés, Amel Bent véritable show girl et grande voix française, figure du R’n’B et de la grande variété, mais également une coach redoutable qui défend ses convictions et ses talents avec fougue, qui parle avec son cœur, ses tripes et qui ne triche pas. Sa sensibilité, son humour et sa franchise font d’Amel Bent une coach d’exception. Pour compléter ce quatuor de rêve, siège un coach qui l’année dernière a embrassé pour la première fois ce nouveau rôle avec bonheur, Marc Lavoine. Une des plus belles plumes de la chanson française, interprète à fleur de peau, auteur de chansons et de livres à succès, acteur de cinéma et de théâtre reconnu. Un artiste total, investi, passionné, très attaché à ses talents et qui vit cette aventure THE VOICE à 200%. UN CASTING TRÈS SURPRENANT ET DES TALENTS QUI ONT DES CHOSES À DIRE !Le casting est encore cette saison de très grande qualité et se compose de talents de tous âges et de tous styles dans des genres musicaux complétement différents : de la variété française, internationale, de la pop, du funk, du rock, du rap, en passant par le premier slameur dans l’histoire du programme, du chant mongol, bulgare… Mais ce qui fait la singularité de ce casting 2021, c’est l’engagement des artistes. Beaucoup de jeunes talents engagés sont venus avec des chansons à messages, des textes forts, en français, pour défendre des idées ou des sujets de société. MÉCANIQUE DE L’ÉMISSION - UNE NOUVELLE ETAPE TOTALEMENT INEDITE : LES CROSS BATTLES !AUDITIONS À L’AVEUGLELors des auditions à l’aveugle, les coachs ont toujours la possibilité de bloquer un autre coach et ainsi l’empêcher de recruter un talent. Mais attention, le bouton «block» est à utiliser à bon escient car il ne peut servir qu’une seule fois par coach… mais ça, c’était dans la théorie car les coachs sont très joueurs cette année !LES BATTLESAprès les auditions à l’aveugle, arrive le temps des célèbres Battles avec le retour cette saison du vol de talents ! Les coachs pourront de nouveau voler des talents tout au long de cette étape ce qui pimentera encore plus la compétition.LES K.O.Vient ensuite l’étape des K.O. où chaque talent d’une même équipe se présente sur une chanson de son choix. Le coach doit alors prendre la décision de le garder ou de lui faire quitter l’aventure. Une épreuve redoutable et redoutée par les talents mais surtout par les coachs.LES CROSS-BATTLESGrande nouveauté cette année avec cette toute nouvelle étape : les CROSS-BATTLES ! Pour la première fois dans l'histoire de THE VOICE, les coachs vont s'affronter. Tels de véritables joueurs d'échecs, ils vont devoir défier un coach avec un talent de leur équipe, qui devra ensuite choisir un de ses talents pour ce face à face. Les deux talents chantent l’un après l’autre un titre de leur choix. Le public, présent en plateau, votera pour son favori et enverra le talent directement en demi-finale.DEMI-FINALE ET FINALE EN DIRECTPour cette saison 2021, place au direct avec deux rendez-vous : la demi-finale et la grande finale ! DES CO-COACHS DE PRESTIGE POUR LES BATTLESCette saison sera aussi marquée par le retour des co-coachs lors des Battles. De grands artistes seront présents dans cette aventure 2021 aux côtés de nos coachs pour partager à la fois leur expérience et donner de précieux conseils aux talents.Florent Pagny aura à ses côtés Calogero et Patrick Fiori.Amel Bent sera entourée de Slimane, Vitaa et Zaho.Marc Lavoine aura avec lui Benjamin Biolay et Vald. Et enfin Vianney coachera avec Patrick Bruel et Véronique Sanson.