The Voice 2022 - Auditions à l'aveugle du 12 février 2022 - Late Show 1

Pour cette saison 2022, Nikos Aliagas et les 4 coachs débrieferont le prime time, dans un Late Show à l'américaine. Sur le nouveau plateau, Nikos mènera les discussions, voire « les débats », avec les coachs dans une proximité et une franchise inédite. Ce soir, les 10 premiers talents de la saison de The Voice se sont qualifiés pour la suite du concours. ils vont visionner leur audition à l'aveugle. Des images exclusives qu'ils commenteront pour nous. Les coachs débrieferont des moments forts de la soirée. On découvrira le nouveau jeu : l'interro surprise. Quant à l'invitée : c'est la gagnante de la saison dernière : Marghe. Elle va nous interpréter son tout nouveau titre : nouvelle vie.