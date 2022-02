The Voice 2022 - Auditions à l'aveugle du 12 février 2022 - Partie 2

Êtes-vous prêts à être le témoin de la première émission inédite de « The Voice 2022 » ? Florent Pagny, Amel Bent, Vianney et Marc Lavoine sont de retour dans les célèbres fauteuils rouges pour découvrir de tous nouveaux talents avec des parcours hors du commun. Mais attention ! Cette année, Nolwenn Leroy, une coach surprise, fait son entrée dans l'émission pour repêcher certains talents à l'issue des auditions à l'aveugle. Dès ce soir, elle redistribuera les cartes du jeu en permettant à des talents d'accéder aux Battles. Découvrez ce soir, Ofé avec "La Ballade de Jim" de Alain Souchon, Tom Lowe sur la chanson "Don't let the sun go down on me" de Elton John et Clément sur le titre "Break on throught" de The Doors. Il y aura aussi Daniel Defilipi avec "Le premier pas" de Claude Michel Schönberg, Olly Corpe sur "Dancing on my own" de Robyn, Madeleine sur le titre "La lavande" de Pomme, Aïlack sur "Janinës çi paë sytë" un chant albanais et Maseko sur la chanson "I put a spell on you" de Screamin' Jay Hawkins. Accrochez-vous, sensations fortes en perspectives !