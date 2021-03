The Voice 2021 – Azza chante "Habibi" de Kendji Girac

En savoir plus sur Kendji Girac

Azza interprète ce soir sur la scène de The Voice avec un titre de Kendji Girac : « Habibi ». D’origine tunisienne, Azza a grandi a Marseille. Ainée d’une tribu de 5 enfants, la jeune fille partage cette passion pour la musique avec toute sa famille. Depuis 6 ans, Azza est journaliste mode et beauté. A 26 ans, Azza se sent prête et en participant à The Voice, elle vient voir si le public est réceptif à sa musique, mélange d’Orient et d’Occident. - Extrait des auditions à l'aveugle de "The Voice" du 27 février 2021 - The Voice 2021, tous les samedis à partir de 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus sur MYTF1.