The Voice 2021 – Benjamin chante "Rêver" de Mylène Farmer

Ce soir sur le plateau de The Voice, Benjamin a choisi d'interpréter "Rêver", le titre de Mylène Farmer. Il compte bien attirer l'attention des coachs grâce à son timbre de voix particulier ! - Extrait des auditions à l'aveugle de "The Voice" du 6 février 2021 - The Voice 2021, tous les samedis à partir de 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus sur MYTF1.