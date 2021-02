The Voice 2021 – Bryan réalise son rêve le plus fou...

En savoir plus sur Karine Ferri

Bryan a deux passions : la chanson et Vianney. Pour son audition à l'aveugle, il a décidé de choisir une chanson de son idole. Un choix audacieux quand on sait que les coachs se retournent très rarement quand un talent interpréte un de leurs titres. Bryan a mis tout son coeur et son envie pour que Vianney se retourne. Avec un espoir réussir un faire un selfie vidéo avec son idole - Extrait des auditions à l'aveugle de "The Voice" du 13 février 2021 - The Voice 2021, tous les samedis à partir de 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus sur MYTF1.