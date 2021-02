The Voice 2021 – Bryan Tournié chante "Dumbo" de Vianney

En savoir plus sur Karine Ferri

Sur la scène de The Voice, Bryan Tournié interprète "Dumbo" de Vianney. Depuis tout petit, il est passionné de cinéma et de musique. Après le lycée, il décide de se diriger vers des études de cinéma pour devenir réalisateur. Seulement, il y a un an, alors qu’il chante dans un bar, il ressent des émotions qu’il n’avait jamais ressenti autre part et a un déclic. Le jeune homme décide d’arrêter le cinéma pour se consacrer à la musique. Pour les auditions à l'aveugle, Bryan prend un risque en interprétant la chanson « Dumbo » de Vianney, dont il est fan mais qui se trouve aussi dans un des fauteuils de cette saison. Son idole va-t-elle se retourner ? - Extrait des auditions à l'aveugle de "The Voice" du 13 février 2021 - The Voice 2021, tous les samedis à partir de 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus sur MYTF1.