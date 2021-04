The Voice 2021 – Bryan VS Paul’O VS Jérémy chantent « Je t’emmène au vent » de Louise Attaque

Pour cette nouvelle battle, Vianney a décidé de confronter non pas deux mais trois talents. Bryan, ce fan de Vianney avait ému son coach avec sa reprise de « Dumbo ». Jérémy, un autre fan de Vianney rêvait de séduire son coach avec sa reprise de « Adieu Monsieur le Professeur » d’Hugues Aufray. Le troisième talent, Paul’O avait impressionné tout le monde avec sa voix grave, idéale pour interpréter un titre puissant de Léo Ferrer "Des armes". Ensemble, ce soir, Bryan, Jérémy et Paul’O vont devoir se départager sur un titre de Louise Attaque : « je t’emmène au vent ». Qui va réussir à embarquer Vianney pour les KO ? The Voice, les Battles, tous les samedis à 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus sur MYTF1.