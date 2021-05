The Voice 2021 – Calogero chante "Centre ville" (Finale)

Après avec accompagné Jim Bauer pour son duo, Calogero présente son dernier titre " Centre Ville" issu de son album qui porte le même nom "Centre Ville", déjà disque de platine, dans le dernier Late show de la saison. Extrait de The Voice, la finale, samedi 15 mai 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.