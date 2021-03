The Voice 2021 - Camélione chante "L'effet de masse" de Maëlle

Camélione interprète ce soir sur la scène de The Voice un titre de Maëlle, une des grandes gagnantes de The Voice : « L'effet de masse». Grâce à sa maman musicienne, Camélione commence à jouer du piano dès l’âge de 4 ans. Le chant n’arrive que plus tard, à l’âge de 12 ans. Harcelée à l’école, la musique aide la jeune fille à s’exprimer. A 15 ans, elle change d’école et s’épanouie socialement et musicalement. Elle se produit en Belgique et commence à composer ses propres chansons. Sur la plateau des Auditions à l’Aveugle, Camélione est déterminée à montrer l’artiste qu’elle est. Elle choisit une chanson qui colle à son histoire personnelle et espère transmettre des émotions - Extrait des auditions à l'aveugle de "The Voice" du 27 février 2021 - The Voice 2021, tous les samedis à partir de 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus sur MYTF1.