The Voice 2021 - Camélione fait une demande très perso à Vianney

Camélione est fan de Vianney. Avant de choisir définitivement son coach, Camélione lui demande d'interprêter : "Les filles d'aujourd'hui", son duo avec Joyce Jonathan - Extrait des auditions à l'aveugle de "The Voice" du 27 février 2021 - The Voice 2021, tous les samedis à partir de 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus sur MYTF1.