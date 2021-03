The Voice 2021 - Camille chante "Dance Monkey" de Tones and I

Pour cette dernière soirée des auditions à l’aveugle, Camille chante un titre de Tones and I: « Dance Monkey». Camille découvre la musique à l’âge de 15 ans grâce à son papa, qui lui offre un piano. C’est un déclic pour la jeune fille qui commence alors à composer, à écrire et à chanter. Pendant 1 an, elle prend des cours de piano et de chant lyrique puis continue en autodidacte. Aujourd’hui, notre talent est vendeuse en prêt-à-porter mais a toujours rêvé de participer à The Voice. Cette année, la jeune fille a décidé de tenter sa chance et s’est inscrite sur le site MYTF1. Avec sa voix singulière, Camille monte sur la scène des Auditions à l’Aveugle pour voir si elle peut vivre de sa passion. Extrait de "The Voice", du 20 mars 2021. Retrouvez tous les replays, les extraits et les bonus sur MYTF1.