The Voice 2021 – Camille VS Niki Black chantent « Try » de Pink

Pour cette Battle, Amel Bent nous propose un duo entre énergie et émotion avec une opposition entre Camille et Niki Black. Niki Black, vous ne pouvez pas être passé à côté de ce talent. Américaine, rockstar, elle avait impressionné les coachs lors des auditions à l’aveugle avec sa reprise d’Amy Winehouse : « Back to black». Qui pour rivaliser avec elle ? Amel Bent en est persuadée : Camille et son timbre de voix très particulier. Sa reprise du phénomène pop Tones and I. « Dance Monkey », avait conquis Amel et Vianney. Sur la scène des Battles, nos deux talents vont devoir se départager sur un titre de Pink : « Try ». The Voice, les Battles, tous les samedis à 21h05. Revoir tous les replay, extraits et bonus sur MYTF1.