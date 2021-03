The Voice 2021 - Canta Diva chante "Poupée de cire, poupée de son" de France Gall

Canta Diva interprète ce soir, sur la scène de The Voice, un titre de France Gall « Poupée de cire, poupée de son » Canta Diva est un duo composé de Maryline et de Stéphanie, toutes deux chanteuses lyriques. Les deux jeunes femmes se connaissent et sont amies depuis plus de 10 ans, depuis le conservatoire de musique. Il y a 1 an, elles ont décidé d’unir leurs voix pour créer Canta Diva. Ce duo veut explorer plusieurs univers musicaux, mélanger les genres, allier le pop et le lyrique. The Voice est la 1ère scène du duo Canta Diva, créé juste avant le confinement. C’est l’occasion pour Maryline et Stéphanie de dévoiler leur projet. Extrait de "The Voice", tous les samedis à 21h05 sur TF1. Retrouvez tous les replays, les extraits et les bonus sur MYTF1