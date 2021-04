The Voice 2021 - Canta Diva VS Pottok on the Sofa chantent « Bicycle race » de Queen

Pour cette battle, ce ne sont pas deux mais cinq talents qui vont monter sur scène. Alex, Sarah et Alice sont les Pottok on the Sofa. Issus d’une famille de musiciens, ils ont décidé de créer un trio d’harmonie vocale. Lors des auditions à l'aveugle, ils s'étaient fait remarquer avec leur reprise du titre d’Adele « When we were young ». Marilyne et Stéphanie sont amies de longue date. D’abord duo lyrique, Les Canta Diva ont voulu mélanger les univers musicaux. Leur reprise du tube « Poupée de cire, poupée de son » de France Gall, lors des auditions à l’aveugle allait dans ce sens. Pour cette battle totalement inédite, Florent Pagny est allé rechercher dans le répertoire du groupe pop Queen un titre qui colle parfaitement à toutes ces harmonies : « Bicyle race ». The Voice, les Battles, tous les samedis à 21h05. Revoir tous les replay, extraits et bonus sur MYTF1.