The Voice 2021 - Charlotte Elizabeth chante "La bonne étoile" de M

Charlotte Elizabeth interprète ce soir, sur la scène de The Voice, un titre de M « La bonne étoile ». Notre talent est pianiste-chanteuse et professeure de piano. Lors du 1er confinement, la jeune femme s’est retrouvée avec son meilleur ami, musicien lui aussi. Ils ont travaillé une vingtaine de morceaux et ont fait un concert en live via une plateforme. C’était le 1er concert de la jeune fille. A la fin de celui-ci, Charlotte a eu un déclic : c’est ça qu’elle veut faire au quotidien. Pour elle, chanter et jouer du piano est un besoin. Pour la jeune femme, les auditions à l’aveugle représentent son 2ème vrai concert et ce soir, Charlotte veut croire en sa bonne étoile. Extrait de "The Voice", tous les samedis à 21h05 sur TF1. Retrouvez tous les replays, les extraits et les bonus sur MYTF1