The Voice 2021 - Chiara VS Marghe chantent « A Natural Woman » d'Aretha Franklin

Pour la première battle de la soirée, Florent Pagny a décidé de mettre face à face Marghe et Chiara. Ensemble, elles vont reprendre un titre d’Aretha Franklin : « (You make me feel like) A Natural Woman ». Un titre très technique pour mettre en valeur leur puissance vocale. Deux jeunes femmes que tout oppose. Chiara, 23 ans, a séduit son coach lors des auditions à l’aveugle avec un titre d’Andra Ray « Rise Up ». Elle vit en Angleterre, une voix de dingue, une technique parfaite, mais une émotion à fleur de peau qui peut, si elle n’est pas maîtrisée, la mettre en danger. Marghe, au contraire, possède une maturité qui lui permet de ne pas douter de sa voix. Elle a subjugué son coach avec sa reprise de Louane : « donne-moi ton cœur » lors des auditions à l'aveugle. Qui va réussir à enthousiasmer Florent Pagny ? The Voice, les Battles, tous les samedis à 21h05. Revoir tous les replay, extraits et bonus sur MYTF1.