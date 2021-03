The Voice 2021 - Clara Polaire chante "Les bleus" de Régine

Clara Polaire interprète ce soir, sur la scène de The Voice, un titre de Régine : « Les bleus ». Notre talent est une chanteuse-comédienne qui aime la chanson française et les chansons à textes. Ce soir, la jeune femme interprète une chanson triste mais poétique : « les bleus », de Régine, écrit par Serge Gainsbourg, qui parle d’une femme maltraitée. Pour Clara, il est important de faire passer des messages à travers la musique. Elle va essayer d’être au plus proche de ses émotions et d’être la plus sincère possible. Extrait de "The Voice", du samedi 13 mars 2021 - The Voice, tous les samedis à 21h05 sur TF1. Retrouvez tous les replays, les extraits et les bonus sur MYTF1