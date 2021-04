The Voice 2021 – Clara Polaire chante "L’indien" de Juliette Armanet (KO)

Clara Polaire n’a jamais voulu choisir entre ses deux passions le chant et la comédie. Passionnée, elle connait mieux que quiconque la valeur de la portée d’un texte. Après avoir interprété les mots de Gainsbourg et de Benjamin Biolay, Clara Polaire s’apprête à porter ceux de Juliette Armanet et ce titre : « L’indien ». Extrait de The Voice, les KO, tous les samedis à 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.