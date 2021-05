The Voice 2021 – Cyprien chante "Halo" de Beyoncé (Cross Battles)

Cyprien est le rayon de soleil de cette saison. Dès qu’il foule la scène, sa présence chaleureuse et sa bonne humeur emportent tout sur leur passage. Un véritable coup de cœur qui ambitionne toujours de donner le meilleur de lui-même. Sur la scène des Cross Battles, il livre une reprise parfaite du titre « Halo » de Queen Bey ! Extrait de The Voice, les Cross Battles, tous les samedis à 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.