The Voice 2021 – Cyprien chante "I have nothing" de Whitney Houston (Finale)

Talent lumineux, Cyprien n’a cessé de surprendre durant toute cette saison. La semaine dernière, il a été choisi pour être le talent finaliste de la team Amel. Ce soir, celui qui rêvait de finale va réaliser son rêve en interprétant un titre de la diva Whitney Houston : « I have nothing ». Un titre parfait pour la voix soul de notre talent. Cyprien sera-t-il sacré The Voice 2021 par le public ? Extrait de The Voice, la finale, samedi 15 mai 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.