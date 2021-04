The Voice 2021 – Cyprien chante "Without you" de David Guetta (KO)

La compétition continue dans l’équipe d’Amel Bent avec Cyprien. Covidé pendant les répétitions de sa battle face à Elise, Cyprien avait quand même remporté son duel en interprétant magistralement un titre de la BO de La belle et la bête : « histoire éternelle ». Pour ce Ko, Cyprien revient à ses premières amours (il avait interprété « Versace on the floor » de Bruno Mars). Il a décidé d’interpréter « Without you » de David Guetta ft. Usher. Un choix qui laisse perplexe Amel Bent. Extrait de The Voice, les KO, tous les samedis à 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.