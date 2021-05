The Voice 2021 – Cyprien et Louane chantent "Si t’étais là" (Finale)

Pour son duo, Cyprien est accompagné ce soir, d’une star qui s’est révélée sur le plateau de The Voice en 2013, déjà. Louane. Ensemble, ils vont interpréter un de ses titres forts : « Si t’étais là ». Cyprien sera-t-il sacré The Voice 2021 ? Extrait de The Voice, la finale, samedi 15 mai 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.