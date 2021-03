The Voice 2021 – Cyprien VS Elise chantent "Histoire éternelle" de la BO de la Belle et la Bête

D’un côté Cyprien, le talent solaire originaire de la Réunion. Ce fan de radio-crochet avait emballé Amel Bent et Vianney avec sa reprise : « Versace on the Floor » de Bruno Mars. De l’autre côté : Elise, le diamant brut découvert par Amel Bent lors des Auditions à l’Aveugle. Sa reprise du titre de Christina Aguilera « Beautiful » avait complétement fait fondre sa coach. Après un coaching particulier en visio (Cyprien était positif au covid), nos deux talents ont repris un titre de la B.O. de la Belle et a Bête : « Histoire éternelle ». Un choix cornélien pour notre coach. The Voice, les Battles, tous les samedis à 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.