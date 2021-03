The Voice 2021 - Découvrez, en avant-première, les talents de l'émission 5

Découvrez en avant-première les talents qui vont participer à l'émission 5 de The Voice. Extrait des auditions à l'aveugle de "The Voice" du 27 février 2021 - The Voice 2021, tous les samedis à partir de 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus sur MYTF1.