The Voice 2021 - Découvrez les talents des dernières battles

Découvrez les derniers talents sélectionnés pour la troisième et dernière soirée de Battle. Trois talents sont encore en ballotage : Stellia, Anik et Julien. Les dernières places sont chères. Qui gagnera sa place pour les K.O. ? The Voice, tous les samedis à 21h05 sur TF1. Retrouvez tous les replay, les extraits et les bonus sur MYTF1.