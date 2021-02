The Voice 2021 - Edgar chante "Ashes" de Céline Dion

En savoir plus sur Karine Ferri

Edgar 17ans, chante depuis toujours, accompagné de son piano. De nature discrète, le jeune homme se libère lorsqu’il monte sur scène et aujourd’hui il passe des scènes de son village à la scène de The Voice. Pour ce jeune lycéen qui prépare Science Politique, participer au plus grand concours de chant est un rêve. Il veut se prouver à lui-même qu’il en est capable. Edgar veut prendre confiance en lui. Ce soir, il interprète un titre de Céline Dion : « Ashes ». Réussira -t-il son pari ? - Extrait des auditions à l'aveugle de "The Voice" du 6 février 2021 - The Voice 2021, tous les samedis à partir de 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus sur MYTF1.