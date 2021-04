The Voice 2021 – Edgar chante Ne me jugez pas de Camille Lellouche (KO)

Chaque étape franchie dans The Voice est un pas supplémentaire vers son ambition. Edgar, jeune homme de 17 ans, veut vaincre sa timidité et laisser ainsi parler ce qu’il a au plus profond de lui : des capacités vocales hors du commun. Ce soir, Le lycéen va se transformer en artiste avec un titre de Camille Lellouche : « Ne me jugez pas ». Extrait de The Voice, les KO, tous les samedis à 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.