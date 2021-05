The Voice 2021 – Edgar chante "SOS d’un terrien en détresse" de Daniel Balavoine (Cross Battles)

Florent Pagny l’appelle « mon surdoué de 17 ans ». Edgar fait effectivement preuve d’une maturité sans précédent, aussi bien dans sa performance vocale que dans le choix de ces chansons. Derrière un micro, le timide Edgar se métamorphose en véritable interprète. Sur la scène de The Voice, il reprend « SOS d’un terrien en détresse » du regretté Grégory Lemarchal. Extrait de The Voice, les Cross Battles, tous les samedis à 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.