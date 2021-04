The Voice 2021 – Edgar VS Vanina chantent « Hello » d’Adele

Découvrez en avant-première une nouvelle battle, celle Edgar et Vanina. Ensemble, ils interprétent un des titres d' Adele : "Hello". Qui du feu ou de la glace sortira vainqueur de ce duel ? The Voice, tous les samedis à 21h05 sur TF1. Retrouvez tous les replay, les extraits et les bonus sur MYTF1.