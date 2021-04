The Voice 2021 – Edgar VS Vanina chantent « Hello » d’Adele

Nouvelle battle, dans l’équipe de Florent Pagny cette fois entre Edgar et Vanina, l’amie qu’Amel Bent n’avait pas reconnu lors des auditions à l’aveugle. Deux talents qui ont marqué les auditions à l’aveugle. Edgar, du haut de ses 17 ans, avait bluffé les coachs avec son interprétation magique de « Ashes » de Céline Dion. Vanina, quant à elle, avait ému avec sa version très intimiste de : "Laissez-moi danser" de Dalida. Pour cette battle, Edgar et Vanina vont devoir se départager sur un titre d’Adele et non des moindres : « Hello ». Une battle qui allie la fraicheur à la maîtrise. The Voice, les Battles, tous les samedis à 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus sur MYTF1.