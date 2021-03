The Voice 2021 - Elise chante "Beautiful" de Christina Aguilera

Elise chante ce soir, sur le plateau de The Voice, « Beautiful » de Christina Aguilera. Grâce à ses parents musiciens amateurs, Elise chante depuis l’âge de 9 ans. C’est aussi une sportive qui a participé à beaucoup de spectacles et de concours en danse et gymnastique notamment. Fan de Christina Aguilera, la jeune lycéenne aime chanter et danser. Elise participe à The Voice car elle veut avoir le retour de professionnels sur sa voix. Extrait de "The Voice", du samedi 13 mars 2021 - The Voice, tous les samedis à 21h05 sur TF1. Retrouvez tous les replays, les extraits et les bonus sur MYTF1