The Voice 2021 - Elodie Ji chante "Shy Guy" de Diana King

Elodie Ji tente sa chance, ce soir, sur la scène de The Voice avec un titre de Diana King : « Shy Guy ». Elodie Ji chante depuis qu'elle est toute petite. A 23 ans, elle arrête la musique pour se consacrer à sa fille, née prématurément. Aujourd'hui, Indya a 8 ans et Elodie s'autorise à aller chanter, à se produire dans des cabarets. En participant à The Voice, la jeune maman veut prouver à sa fille que rien n'est impossible dans la vie, que lorsque l'on a un rêve, il faut aller le chercher. Elle choisit d'interpréter « Shy Guy » de Diana King pour montrer 2 facettes : le rap et le chant. Réussira-t-elle son pari ? - Extrait des auditions à l'aveugle de "The Voice" du 27 février 2021